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Здоровье22 ноября 2021 5:52

В Челябинской области самый большой пункт вакцинации от коронавируса переезжает в развлекательный комплекс

Для прививок отдадут два этажа
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Дворец спорта подготавливают к соревнованиям.

Дворец спорта подготавливают к соревнованиям.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области самый крупный пункт вакцинации переносят из Дворца спорта «Юность» в культурно-развлекательный комплекс «Мегаполис». Он будет работать с 22 ноября по 31 декабря.

Прием организован на двух этажах холла. Как сообщили в Минздраве региона, пункт будет работать ежедневно с 10 до 20 часов.

Обслуживать поток пациентов будут 13 мобильных бригад. Им помогут волонтеры. Помимо прививок от коронавируса и гриппа в пункте можно пройти обследование на онкологические заболевания — дерматоскопию.

С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

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