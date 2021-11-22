В Челябинской области самый большой пункт вакцинации от коронавируса переезжает в развлекательный комплекс

Дворец спорта подготавливают к соревнованиям.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области самый крупный пункт вакцинации переносят из Дворца спорта «Юность» в культурно-развлекательный комплекс «Мегаполис». Он будет работать с 22 ноября по 31 декабря.
Прием организован на двух этажах холла. Как сообщили в Минздраве региона, пункт будет работать ежедневно с 10 до 20 часов.
Обслуживать поток пациентов будут 13 мобильных бригад. Им помогут волонтеры. Помимо прививок от коронавируса и гриппа в пункте можно пройти обследование на онкологические заболевания — дерматоскопию.
С собой нужно взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
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