В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 625 человек

Среди заболевших есть дети. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 625 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших двое школьников. Пока добиться снижения заболеваемости не удается.

По данным Минздрава Челябинской области, из больниц выписали 658 пациентов. Лечение продолжают 18 033 человека.

Не снижается и статистика смертности. За сутки коронавирус унес жизни 29 южноуральцев. У всех ковид был основным заболеванием.

Власти напоминают, что главным способом максимально защититься от тяжелых последствий является вакцинация. С сегодняшнего дня самый большой пункт переехал в РК «Мегаполис». там можно поставить прививку от коронавируса и гриппа.

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