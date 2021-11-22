Качество очистки дорог в Челябинске после снегопада не устроило мэра Наталью Котову

Фото: мэрия Челябинска.

Глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольная тем, как чистят дороги после снегопадов. Она назвала обоснованными претензии автомобилистов, которые жаловались на пробки из-за неубранных куч.

— Качество очистки дорог оставляло желать лучшего, — отметила мэр на аппаратном совещании. — Есть интервал, в течение которого должна подействовать соль, после чего ее нужно убрать. Соли нигде не должно быть, кроме опасных участков.

Также Наталья Котова поручила своему заму по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову особое внимание уделить Комсомольскому проспекту, где после смены схемы движения образуются пробки.

— На Комсомольский проспект были жалобы, — отметила глава Челябинска. — Когда затруднено движение, нужно, чтобы на перекрестке с Молодогвардейцев поток регулировал сотрудник ГИБДД. Водители впервые на этом участке зимой, нужно обеспечить безопасность и трафик.

Что касается куч, которые дорожники оставили на проезжей части после уборки снега, подрядчикам выданы предписания. Те пообещали привести магистральные улицы в нормативное состояние до вторника, 23 ноября.

Также Наталья Котова предложила не только публиковать информацию о работе уборочной техники в соцсетях, но и организовать онлайн-трансляцию в системе ГЛОНАС.

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