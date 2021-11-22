В Увельском районе водитель погиб, пытаясь избежать аварии

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

37-летний мужчина погиб днем 21 ноября на 83-м километре дороги Челябинск-Троицк.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, перед BMW X3 остановилась машина. Водитель кроссовера, пытаясь в нее не врезаться, выехал на встречную полосу. Там BMW столкнулся с Nissan X-Trail, которым управлял 52-летний мужчина.

Водитель BMW получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии. Пострадал также водитель Nissan, его увезли в больницу.

Врачи оказали помощь шести пассажирам машин, в том числе двум детям.

Спустя всего два часа в десяти километрах от места ДТП случилась еще одна страшная авария. В ней погибла женщина-водитель, которую выбросило из автомобиля прямо под колеса другой машины.

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