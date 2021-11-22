143 посетителя торговых центров в Челябинске оштрафованы за отсутствие маски

Фото: мэрия Челябинска.

Мэрия Челябинска совместно с УВД наведалась в торговые центры Челябинска. Под инспекцию попали ТРК «Космос», «Алмаз», «Кольцо», «Синегорье», «Радуга», «Урал» и другие.

— На сотрудников и посетителей развлекательных центров составлено 143 протокола, — рассказал об итогах проверок на аппаратном совещании вице-мэр по экономическому развитию и инвестированию Игорь Постнов. — Всего были проверены 769 человек.

Нарушения нашли и в ночных заведениях. 6 баров работали после 23 часов, что запрещено постановлением регионального Роспотребнадзора. Также заведения продавали кальян.

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