В Челябинской области назначили врио Главного управления лесами

Валерий Нигматуллин возглавил ГУ лесами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области назначили временного руководителя Главного управления лесами. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Обязанности начальника управления будет исполнять Валерий Нигматуллин, ранее работавший первым замначальника ГУ лесами.

— До назначения начальника Главного управления лесами Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Нигматуллина Валерия Нуретдиновича без освобождения от основных должностных обязанностей по замещаемой должности, с его согласия и с установлением должностного оклада и выплатой надбавок по должности начальника Главного управления лесами, — говорится в документе.

Валерию Нигматуллину 53 года, он уроженец Кунашакского района. По специальности инженер лесного хозяйства и юрист. Награжден ведомственными наградами и почетными грамотами губернатора и Федерального агентства лесного хозяйства.

Напомним, начальник ГУ лесами Сергей Лавров покинул свой пост, чтобы стать заместителем министра экологии Челябинской области.

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