Начальник ГУ лесами Челябинской области стал заместителем министра экологии

Сергей Лавров стал заместителем министра. Фото: минэкологии Челябинской области

В Челябинской области назначили нового заместителя министра экологии. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Пост в министерстве занял Сергей Лавров, ранее возглавлявший в регионе Главное управление лесами.

В пресс-службе минэкологии рассказали, что новый замглавы ведомства будет курировать вопросы экологического надзора и обращения с отходами, а также контролировать отдел аналитики.

Сергею Лаврову 38 лет, он уроженец Нязепетровска. По образованию – специалист по лесному хозяйству и юрист. ГУ лесами он руководил с середины 2018 года.

В министерстве экологии Сергей Лавров сменил Яну Куприкову, которая уволилась по собственному желанию в июле этого года.

Напомним, в начале ноября о своей отставке заявил замминистра экологии Виталий Безруков. Он пожаловался на эмоциональное выгорание и давление, связанное с расследованием уголовного дела о превышении полномочий.

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