Эндокринолог предупредила о риске развития диабета после COVID-19

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Результаты недавних клинических исследований показали, что COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета. Кто в группе риска развития диабета? Есть ли какие-то специфические симптомы? Можно ли этого избежать? Об этом рассказала Светлана Шокур, врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро».
В зоне риска люди старшего возраста, так как возраст — сильный и независимый фактор риска заболевания. Это связано со старением иммунной системы, накоплением различных соматических заболеваний, механизмы развития которых могут переплетаться и утяжелять друг друга, создавая снижение общей сопротивляемости организма.
Другой фактор риска — ожирение. Избыточное накопление жировой ткани, особенно в области живота (абдоминальное ожирение)- одна из доказанных причин инсулинорезистентности и нарушения углеводного обмена.
Однако не все случаи сахарного диабета на фоне перенесенной ковидной инфекции связаны непосредственно с заболеванием. У пациента могли быть нарушения углеводного обмена (предиабетили диабет) до заражения COVID-19, которые оставались не диагностированными. Тогда как обследование во время госпитализации по поводу лечения коронавирусной инфекции выявляло эти нарушения, но без уточнения срока давности их манифестации.
Обязательный симптом сахарного диабета любого происхождения — гипергликемия. Она может проявляться жалобами на жажду, частым и обильным мочеиспусканием, сухостью кожных покровов и усталостью. Усталость возникает из-за того, что клетки не получают энергию, которую должны получать из глюкозы. Специфических симптомов диабета, который развился в результате COVID-19, нет. Однако из-за схожего состояния пациента во время инфекции можно упустить развитие диабета или предиабета. Поэтому при наличии перечисленных симптомов важно обратиться к терапевту или непосредственно к эндокринологу.
Если бета-клетки поджелудочной железы повреждены, то вероятность развития диабета очень высока. Умеренность в питании, рациональный и осмысленный выбор пищевых продуктов, регулярная физическая активность, баланс между сном и бодрствованием, проведение динамического медицинского обследования — способ сохранить функционирующие клетки поджелудочной железы и первичная профилактика сахарного диабета. Кроме того, вакцинация от COVID-19 косвенно может снизить риск развития сахарного диабета.