Эндокринолог предупредила о риске развития диабета после COVID-19

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Результаты недавних клинических исследований показали, что COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета. Кто в группе риска развития диабета? Есть ли какие-то специфические симптомы? Можно ли этого избежать? Об этом рассказала Светлана Шокур, врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро».

Кто больше подвержен риску развития сахарного диабета?

В зоне риска люди старшего возраста, так как возраст — сильный и независимый фактор риска заболевания. Это связано со старением иммунной системы, накоплением различных соматических заболеваний, механизмы развития которых могут переплетаться и утяжелять друг друга, создавая снижение общей сопротивляемости организма.

Другой фактор риска — ожирение. Избыточное накопление жировой ткани, особенно в области живота (абдоминальное ожирение)- одна из доказанных причин инсулинорезистентности и нарушения углеводного обмена.

Однако не все случаи сахарного диабета на фоне перенесенной ковидной инфекции связаны непосредственно с заболеванием. У пациента могли быть нарушения углеводного обмена (предиабетили диабет) до заражения COVID-19, которые оставались не диагностированными. Тогда как обследование во время госпитализации по поводу лечения коронавирусной инфекции выявляло эти нарушения, но без уточнения срока давности их манифестации.

Есть ли какие-то специфические симптомы диабета, развившегося на фоне COVID-19?

Обязательный симптом сахарного диабета любого происхождения — гипергликемия. Она может проявляться жалобами на жажду, частым и обильным мочеиспусканием, сухостью кожных покровов и усталостью. Усталость возникает из-за того, что клетки не получают энергию, которую должны получать из глюкозы. Специфических симптомов диабета, который развился в результате COVID-19, нет. Однако из-за схожего состояния пациента во время инфекции можно упустить развитие диабета или предиабета. Поэтому при наличии перечисленных симптомов важно обратиться к терапевту или непосредственно к эндокринологу.

Можно ли избежать развитие диабета из-за COVID-19?

Если бета-клетки поджелудочной железы повреждены, то вероятность развития диабета очень высока. Умеренность в питании, рациональный и осмысленный выбор пищевых продуктов, регулярная физическая активность, баланс между сном и бодрствованием, проведение динамического медицинского обследования — способ сохранить функционирующие клетки поджелудочной железы и первичная профилактика сахарного диабета. Кроме того, вакцинация от COVID-19 косвенно может снизить риск развития сахарного диабета.