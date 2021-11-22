Подземный переход в районе Центрального рынка в Челябинске отремонтируют в 2022 году

Фото: Google Карты.

Администрации Челябинска планирует отремонтировать подземный переход на пересечении проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала. На его плохое состояние мэру Наталье Котовой пожаловались жители.

— Есть обращения в соцсетях по переходам, когда они будут отремонтированы? — поинтересовалась глава Челябинска у своего зама по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова.

Чиновник доложил, что сейчас переходы в районе Центрального рынка готовят к зиме: чистят от граффити, делают противоскользящие спуски.

— Разрабатываем сметную часть по текущему ремонту, — рассказал Максим Куляшов. — Нормальный ремонт планируем сделать в следующем году.

Первым пешеходным переходом, который привели в порядок, стал объект на Площади Революции. Там полностью убрали торговые ларьки и раскрасили стены.

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