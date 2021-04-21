Подземка ремонтируется не первый год, на стенах там нарисовали граффити Фото: Тимур Абдуллаев
В Челябинске начался ремонт спуска для колясок в подземном переходе на площади Революции. Об этом сообщает городское Управление культуры. По словам чиновников, речь идет об участке со стороны гостиницы «Южный Урал».
— Начался ремонт спуска для колясок, просим заранее планировать свой маршрут, — рассказали в Управлении культуры.
Когда завершится ремонт спуска, не уточняется.
Напомним, подземный переход на площади Революции ремонтируется уже на протяжении нескольких лет. Сначала там убрали незаконные ларьки, осенью разукрасили стены, а зимой в подземке произошло ЧП — взорвался газовый баллон, без пострадавших не обошлось.
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