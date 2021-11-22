IT-специалисты компании “Интерсвязь” стали призерами федерального хакатона

Фото: "Интерсвязь"

В Челябинске завершился масштабный хакатон по искусственному интеллекту. Команда специалистов компании “Интерсвязь” — “Сундук Байеса” — завоевала “бронзу” соревнований. Лично поздравил финалистов с победой губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Челябинский хакатон стал девятым из 116 мероприятий, которые проходят во всех регионах России в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект». В течение двух суток свои компетенции демонстрировали 45 команд. 22 из них дошли до финала, в котором решали два кейса.

Одним из победителей стала команда сотрудников компании “Интерсвязь” — лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области. Александр Григорьев, Александр Кузьмин, Эдуард Пометун и Денис Васев подтвердили свое лидерство в кейсе “искусственным интеллект на страже качества российских товаров”.

“Действительно многие ребята из Челябинской области, из других регионов сверяют свои возможности, свои силы и в честной, справедливой борьбе определяют лучших, тем более, я на сто процентов уверен, что те задачи, которые вы сегодня решали, эти задачи полезны, важны для нашего общества, и то, что вы сегодня закладываете в ходе соревнований, по сути, в будущем превратится и будет реализовано в конкретном улучшении”, — подчеркнул в своем обращении к победителям и участникам губернатор Алексей Текслер.

Компания “Интерсвязь” была представлена на федеральном мероприятии не только в качестве участника, но и признанного эксперта в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта. В состав жюри наряду с московскими специалистами вошел генеральный директор компании Эдуард Калинин, а техническим экспертом на втором “треке” стал специалист по машинному обучению Станислав Питуганов.

“Хакатон — это не только мероприятие соревновательного характера, но и площадка для обмена опытом, накопленных знаний. В IT существуют разнообразные «школы» и подходы к решению актуальных задач, и такие события помогают специалистам поделиться друг с другом своим видением и методами разработки. Этого принципа мы стали придерживаться еще несколько лет назад, когда приняли решение о проведении региональных хакатонов для южноуральского IT-сообщества. Приятно, что на мероприятии федерального уровня челябинские специалисты в очередной раз продемонстрировали высочайший уровень компетенций, навыков, свободного, не скованного никакими рамками мышления”, — отметил Эдуард Калинин.

Добавим, накануне финала хакатона с деятельностью Интерсвязи во время экскурсии по штаб-квартире компании познакомились члены жюри мероприятия: представители АНО “Россия — страна возможностей”, Российской ассоциации электронных коммуникаций, Центра развития цифровых технологий и Федеральной службы по аккредитации. Эксперты в сфере высоких технологий остались впечатлены масштабом и амбициозностью реализуемых южноуральцами задач и высоким уровнем компетенций сотрудников.

Новости компаний