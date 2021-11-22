В Курганской области полицейские выявили более 100 человек с фальшивыми сертификатами о вакцинации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Курганской области полицейские выявили более 100 человек, которые пользовались фальшивыми сертификатами о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

— Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Курганской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 274.1 УК РФ (Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации), — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент двое фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, еще одного подозреваемого отправили под домашний арест.

В начале ноября в курганскую поликлинику №2 пришли с обысками силовики. На прием пациентов в медучреждении это серьезно не повлияло, но людей напугали. Позже выяснилось, что по результатам проверки задержали врача и двух его посредников. Они стали подозреваемыми по делу о продаже фиктивных сертификатах о вакцинации.

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