В Челябинской области ожидаются метели с порывами ветра до 20 м/c

Фото: Олег УКЛАДОВ
Погода в Челябинской области будет оставаться неблагоприятное и в следующие сутки. На трассах региона вновь ожидаются метели и гололедица. МЧС уже разослало сообщения с предупреждением об усилении ветра.
— Внимание! 23 ноября в отдельных районах области ожидаются метели, гололедица, порывы ветра до 20 м/с, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
На трассе М-5 в Челябинской области в понедельник, 22 ноября, многокилометровые заторы. Проблемы у автомобилистов возникли из-за погоды: возобновились снегопады, на дорогах скопился рыхлый снег и образовалась гололедица.
По данным челябинского Гидрометцентра, ночью 23 ноября в регионе прогнозируется -6, -11 C°, а днем будет -2, -7 C°.
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