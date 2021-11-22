Движение на трассе М-5 в Челябинской области вновь остановилось из-за снега и гололеда

Грузовики застряли, не сумев подняться в гору. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/ vk.com

На трассе М-5 в Челябинской области снова образовались многокилометровые заторы. Проблемы у автомобилистов возникли из-за погоды: возобновились снегопады, на дорогах скопился рыхлый снег и образовалась гололедица.

Самым проблемным участком оказалась дорога в окрестностях Сима. Там большегрузные автомобили не могли подняться в гору по скользкой дороге. Водители сообщают, что с вечера 21 ноября до утра 22 ноября практически не сдвинулись с места.

— Стояли абсолютно все, так как наверху в Симе все было забито в три полосы и встречных не пускали, движение было парализовано полностью, — рассказал один из попавших в пробку автомобилистов.

Утром, как сообщают очевидцы, ситуация начала улучшаться: движение регулируют сотрудники ГИБДД.

Напомним, неделю назад водителям грузовиков уже приходилось ночевать на трассе из-за снегопада. А несколькими днями позже проезд по М-5 перекрыл «поезд» из фур.

По прогнозу метеорологов, днем 22 ноября метели продолжится. На дорогах, особенно в горных районах, сохранится гололедица.

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