В Челябинской области закрывают еще шесть ковидных госпиталей

Госпитали снова превратятся в обычные больницы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области решили перепрофилировать обратно в обычные медучреждения шесть ковидных госпиталей. К плановому режиму работы вернутся Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн, магнитогорская горбольница №3, районные больницы в Аше и селе Долгодеревенском, Городская больница №3 в Миассе и Городская больница Копейска.

В региональном министерстве здравоохранения пояснили, что решение о закрытии ковидных баз и баз долечивания приняли из-за увеличения свободного коечного фонда. Если понадобится, в больницах снова развернут отделения для пациентам с коронавирусом.

— Выписка пациентов с Covid-19 проходит строго по показаниям, — уточнили в минздраве. Там добавили, что больных, которым еще требуется помощь, переведут из закрывающихся госпиталей в ближайшие работающие.

Напомним, четыре дня назад объявили о закрытии ковидных баз в Еткуле, Верхнеурльске, Чеьаркуле, Коркино и Магнитогорске.

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