На полигоне ТБО в Полетаево смонтировали систему освещения третьей карты

Начало монтажа подсветки третьей карты. Фото: Полигон ТБО

На Полигоне ТБО полным ходом идет строительство третьей карты захоронения отходов. Работы теперь ведутся в круглосуточном режиме. Делать это позволяет новая система освещения объекта. Мощные фонари удалось установить в рекордно короткие сроки — на монтаж 52 мачт понадобилось всего 10 дней. Стоимость проекта составила 1 млн 250 тыс. рублей, весь объем потраченных средств составили частные инвестиции акционеров предприятия. В результате техника и люди могут работать в темное время суток также эффективно как и днем.

«Освещение объекта не является обязательным требованием и фонари не были предусмотрены первоначальным проектом. Однако мы приняли решение оснастить третью карту освещением. Во-первых, это ускорит процесс строительства и поможет быстрее окончить работы, а значит, и ввести новую карту в эксплуатацию раньше запланированного срока. Чем быстрее мы сдадим объект, тем раньше сможем закрыть прием отходов на две старых карты и начать их рекультивацию», — прокомментировал заместитель генерального директора по производству ООО «полигон ТБО» Роман Рупотка.

Роман Рупотка рассказал, что скоро подсветка появится и на других участках полигона. В следующем году дополнительным освещением будут оснащены технологические пути ко всем трем картам захоронения. Кроме того, во втором и третьем кварталах планируется установить фонари на первой и второй картах. Освещение потребуется для проведения их рекультивации.

Начало монтажа подсветки третьей карты. Фото: Полигон ТБО

Напомним, строительство третьей карты захоронения в настоящее время находится в заключительной стадии. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на март 2022 года, но будет осуществлен досрочно — в конце текущего года. Эксплуатация объекта начнется уже в новогодние праздники.

Перед отгрузкой на тело карты 100% всех коммунальных отходов, поступающих на полигон, будет проходить комплексную поэтапную обработку: сортировку, выборку полезного вторсырья (пластик, бумага, стекло, металл и пр.). Кроме того, в следующем году на площадке предприятия появится новый объект — участок отбора органических отходов, которые будут направлять на компостирование. Из переработанной органики планируется производить технические грунты — они будут использоваться для рекультивации отработанных карт. Все это позволит существенно сократить объемы отходов, которые будут направляться на захоронение.

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