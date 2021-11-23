Бывшего главу села в Челябинской области заподозрили в махинациях с землей

Бывший глава села незаконно отдал в пользование земельный участок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Саккуловского сельского поселения Сосновского района. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2015 году глава поселения выдал гражданину фиктивные документы, подтверждающие право пользования земельным участком. В действительности такого права у гражданина не было.

— Преступными действиями подозреваемый причинил ущерб местному бюджету в сумме более 700 тыс. рублей, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета. Расследование уголовного дела пока не закончено.

Ранее в превышении полномочий заподозрили двух бывших сотрудников ГИБДД, которые помогли избежать наказания водителю-нарушителю.

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