В Челябинске банк оштрафовали за рекламный звонок клиенту

Банку придется заплатить 100 тыс. рублей за телефонный звонок
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы выписало штраф 100 тыс. рублей АО «Банк Русский Стандарт». Причиной стал рекламный звонок, поступивший горожанину.
На мобильный телефон челябинца позвонили из банка и попытались рассказать о персональном предложении с кэшбэком до 25%.
Гражданин пожаловался в Антимонопольную службу, утверждая, что не давал согласия на получение рекламы.
В банке утверждали, что челябинец подавал заявку на кредит и одновременно согласился на участие в рекламном оповещении, но доказать это не смогли.
— Распространение рекламы посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента, — пояснили в региональном УФАС. За нарушение рекламного законодательства банк привлекли к административной ответственности.
Ранее в УФАС поймали на недобросовестной конкуренции модельное агентство, назвавшее своей воспитанницей Ирину Шейк.
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