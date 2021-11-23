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Общество23 ноября 2021 11:32

В Челябинске банк оштрафовали за рекламный звонок клиенту

В Антимонопольной службе решили, что предложение финансовых услуг нарушает закон о рекламе
Елена КОЛЧИНА
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Банку придется заплатить 100 тыс. рублей за телефонный звонок

Банку придется заплатить 100 тыс. рублей за телефонный звонок

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы выписало штраф 100 тыс. рублей АО «Банк Русский Стандарт». Причиной стал рекламный звонок, поступивший горожанину.

На мобильный телефон челябинца позвонили из банка и попытались рассказать о персональном предложении с кэшбэком до 25%.

Гражданин пожаловался в Антимонопольную службу, утверждая, что не давал согласия на получение рекламы.

В банке утверждали, что челябинец подавал заявку на кредит и одновременно согласился на участие в рекламном оповещении, но доказать это не смогли.

— Распространение рекламы посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента, — пояснили в региональном УФАС. За нарушение рекламного законодательства банк привлекли к административной ответственности.

Ранее в УФАС поймали на недобросовестной конкуренции модельное агентство, назвавшее своей воспитанницей Ирину Шейк.

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