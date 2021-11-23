На мое место пришел “железный дровосек”: проблема кадровой политики в условиях технологического скачка

Прочла новость, что на распределительных центрах “Магнита” начали тестировать экзоскелеты. История — почти из будущего, которое я себе представляла, когда училась в школе. При помощи такого “костюмчика” рабочие без проблем переносят тяжелые ящики и не надрывают спины. Еще лет 15 назад подобные сообщения лично у меня ассоциировались с голливудскими блокбастерами, а теперь они поставлены на поток.

Не нужно быть вангой, чтобы предсказать в ближайшее пять-десять лет появление еще целой кучи таких фишек из фантастических фильмов. Тут все просто — технологии совершенствуются, если в них заинтересован бизнес, а он заинтересован. Могу привести пример. В нашей компании мы вложили немалые средства на внедрение голосовых ассистентов, которые заменили нам часть операторов call-центра. Мы хорошенько настроили систему, все там “допилили”, довели до ума, убрали баги и постепенно внедрили.

Выгода не заставила себя долго ждать! Во-первых, это дало существенную экономию средств — не нужно расширять штат сотрудников, — во-вторых, мы получили улучшение взаимодействия между компанией и клиентами, ведь на львиную долю вопросов могут без проблем ответить роботы. Главное их хорошо “обучить”, чтобы они не тупили и не раздражали пользователей.

Я это к чему — машины все теснее и теснее жмутся к человеку и на некоторых участках подсиживают его. Здесь, как я уже говорила — ничего личного, просто бизнес. Современное предприятие более не нуждается в обилии рабочих, которые ходят в отпуск, требуют отчислений в пенсионный фонд, в ФОМС, откровенно халтурят, а еще болеют, опаздывают, бегают на перекуры и в теории могут устроить забастовку. Не лучше ли их заменить роботами, как и предупреждали фантасты середины прошлого века?

И так, кстати, уже происходит, нравится нам это или нет. Вот, например, недавно “Почта России” запустила роботов-курьеров. Представляете — это то ведомство, с которым связано так много шуток и обвинений в ретроградстве! Пока, правда, проект реализуется в тестовом режиме, но есть все шансы, что речь идет не о разовой акции. Тем более, “Почте России” помогает одна из наиболее динамично развивающихся IT-компаний страны “Яндекс” .

Даже такая популярная профессия, как таксист рискует уже в ближайшие годы уйти в прошлое: баранку будут крутить автопилоты. Фуры в США и Европе уже курсируют без водителей, а вот с городским такси “техника” пока не справляется, но она улучшается и, будьте уверены, такси без водителей скоро станет привычной реальностью.

На сегодняшний день “железные дровосеки” подсиживают в первую очередь низкоквалифицированных работников, но скоро они начнут заменять собой и специалистов более узкого профиля. Бизнес заинтересован в сотрудниках на аккумуляторах. Они более дешевы, ответственны и работоспособны. Конкурентные преимущества, прямо скажем, не в пользу человека. И с этим придется что-то делать: соревноваться с андроидом в количестве закрученных гаек — дело неблагодарное. Нужно искать новые плюсы в своей собственной “человечности”. То есть, получается парадокс: с одной стороны роботы автоматизируют множество процессов и позволяют меньше напрягаться человеку. С другой стороны, эти же технологии лишают людей возможности заниматься несложной работой и, хочешь-не хочешь, а заставляют напрягать мозг, чтобы успешно конкурировать на рынке труда.

И вот здесь выходим на главное — как бы ни был могуч искусственный интеллект, а вот с живым, творческим умом ему тягаться не под силу. Значит, от человека требуется больше ответственности: он должен понимать, что низкий неквалифицированный труд больше его не прокормит и надо развиваться. Другое дело, что это развитие должен кто-то обеспечить. Будет негуманным, если власть и бизнес просто закроют глаза на этих “лишних людей”, не выдержавших конкуренции с электронными руками и мозгами. Следует создать условия, в которых люди бы смогли применить уникальные чисто человеческие навыки. Как это будет выглядеть — другой вопрос, но если общество не хочет видеть толпы маргинализированных людей, оставшихся без куска хлеба из-за роботизации, что-то придется придумать.

Есть и другая стороны медали — технологии дисциплинируют. Не буду тут в очередной раз шутить о создании учеными-кабардинцами аппарата для разгона митинга, но намекну, что если с условным “гаишником” как-то еще можно договориться, то как вы будете договариваться с какой-нибудь автоматизированной системой, которая вас остановить за пересечение “двойной сплошной”. Подводя итог, скажу, что чем глубже интеграция технологий в повсеместную жизнь человека, тем больше ответственность, которая ложится на его плечи.

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