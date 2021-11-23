Стелу «Город трудовой доблести» откроют в Челябинске 28 ноября

Иллюстрация: Челябинский центр искусств

В Челябинске на Аллее Славы в воскресенье, 28 ноября, состоится открытие стелы «Город трудовой доблести». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, монумент будет украшен изображениями, которые олицетворяют вклад жителей столицы Южного Урала в достижение общей победы в Великой Отечественной войне.

— На вертикальных рельефах (центральная стела) изображены сюжеты, посвященные трудовому подвигу челябинцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Кроме производства средних танков Т-34 (левый пилон), в городе Челябинске были разработаны и поставлены на выпуск тяжелые танки и самоходные артиллерийские установки, — сообщили в правительстве Челябинской области. — На горизонтальном рельефе (правый пилон) изображены сюжеты, о создании Уральского добровольческого танкового корпуса. 9 мая 1943 года у здания Главпочтамта танкистам 244-й Челябинской танковой бригады (63-я гвардейская танковая дивизия) зачитывается наказ, а по улице Рабоче-Крестьянской (ныне ул. Кирова) парадным строем проезжают танки.

Высота стелы «Город трудовой доблести» составит 14 метров. Стоимость монумента — 7 млн 370 тыс. рублей. Возведение этого объекта осуществлялось за счет финансовых средств бюджета Челябинска и Российского военно-исторического общества.

Автором проекта стелы стал скульптор-монументалист Денис Стритович. Он доработал монумент с учетом отобранных исторических фотографий для художественного отражения вклада жителей города Челябинска в общую Победу в Великой Отечественной войне.

Звание «Город трудовой доблести» было учреждено весной 2020 года, чтобы «увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны». Помимо Челябинска этой чести также удостоился Магнитогорск и еще 18 других городов России.

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