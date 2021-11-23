На новой набережной в Челябинске откроют гастропарк, состоящий из 20 ресторанов и кафе

Фото: Гастропарк / vk.com

На новой набережной возле КРК «Мегаполис» в Челябинске откроется гастропарк, который будет включать в себя 20 ресторанов и кафе. Как рассказывают в соцсетях организаторы, свою работу заведения начнут 15 декабря, а уже 17 декабря состоится официальное открытие.

— Новый «Гастропарк» на набережной - это около 20 кафе и ресторанов объединенных общей территорией, панорамные окна и уютные летние веранды, органично вписанные в пространство новой набережной, и даже кибер – зона, столики с игровыми приставками. Фуд-молл продолжит добрые традиции «Гастропарка»: будут фестивали, концерты, мастер-классы, открытые уроки и лекции, программы для детей и живая музыка, — отмечают организаторы.

Фото: Гастропарк / vk.com

Фото: Гастропарк / vk.com

Кстати, сам КРК «Мегаполис» тоже будет обновлен к весне 2022 года. Разработан проект реконструкции фасада комплекса — так, чтобы появилась возможность размещать летние кафе и сделать входы в популярные заведения прямо с набережной. Подробнее об этом – в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru