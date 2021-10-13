«Мегаполис» откроет гастропарк на новой набережной в Челябинске

Вот так по проекту будет выглядеть вход в "Гастропарк" со стороны набережной. Фото: предоставлено редакции

В РК «Мегаполис» в декабре откроется «Гастропарк» на площади 1500 кв. метров. Как рассказал КП-Челябинск генеральный директор холдинга «Мегаполис» Александр Одольский, это не единственное изменение, которое произойдет в РК. Разработан проект реконструкции фасада комплекса — так, чтобы появилась возможность размещать летние кафе и сделать входы в популярные заведения прямо с набережной.

В отделке используют бетон, дерево и выступающий кирпич. Фото: предоставлено редакции

ТРЕНД НА МАРКЕТПЛЕЙСЫ

— «Гастропарк» — это успешный проект, реализованный в ТРК «Фокус». Поэтому мы решили запустить его в «Мегаполисе». Часть корнеров повторят свои концепции, — рассказал Александр Одольский. — Попасть в «Гастропарк» можно будет прямо с новой набережной.

Он добавил, что существующие арендаторы от проекта не пострадают — «Гастропарк» разместят на территории бывших бильярдных и части офисных помещений.

Стильный вход будет и "Брудершафта". Фото: предоставлено редакции

«Гастропарк» в ТРК «Фокус» открыли в октябре прошлого года. Формат общепита, по признанию экспертов, сегодня довольно востребован.

— Челябинск идет по следам московского и питерского фудтеха с отставанием в три месяца-год. Сейчас тренд на мульти, маркетплейсы, когда в зал вынесено несколько станций питания. — считает инвестор ресторана паназиатской кухни Joy wok Анатолий Жильцов.

Обновить фасад обещают уже к весне следующего года. Фото: предоставлено редакции

В начале октября Joy wok открылись на Чайковского в формате семейного ресторана, но в ближайшее время планируют также открыть точку в «Гастропарке» в «Фокусе». Там же открыта точка ресторана «Уголь» (есть еще на «Белом рынке»). Собственники ресторана Денис и Альбина Ивановы уверены, что за фуд-моллами будущее:

— Людям на Урале не хватает лайтовых пространств, куда можно прийти и провести время с семьей и друзьями.

Фото: предоставлено редакции

НАБЕРЕЖНАЯ ЗАДАЕТ ВЕКТОР

Строительство новой набережной за «Мегаполисом» не могло не внести свои коррективы в работу РК. Горожане сначала были не очень рады, что им приходится уступать дорогу машинам, которые то и дело выезжают из служебных помещений. Потом с этой стороны комплекса появились точки фаст-фуда, а сейчас владельцы задумались об обновлении фасада и создания входной группы со стороны набережной.

Уличный фаст-фуд останется. Фото: предоставлено редакции

— Мы обновляем фасады, чтобы была возможность разместить летние кафе и другие заведения с выходом на новую набережную реки Миасс, — добавил Александр Одольский.

Так, по проекту, предоставленному КП-Челябинск, со стороны набережной можно будет попасть не только в новый «Гастропарк», но и в «Брудершафт», посидеть в летнем кафе и также заказать кофе на вынос. Фасад здания будет отделан под бетон, деревом и кирпичом с отдельными вставками с перфорацией из кирпича. Вечером он будет подсвечиваться.

Вечером здание будет красиво подсвечиваться. Фото: предоставлено редакции

Как сообщил КП-Челябинск Александр Одольский, закончить работы планируется уже к марту следующего года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru