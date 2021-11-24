Дан старт XIII премии «Андрюша-2022»

Кадр с Премии "Андрюша-2021". Фото: Премия "Андрюша"

Детский благотворительный фонд «Андрюша» объявляет о начале нового ежегодного конкурса на Главную детскую Премию Челябинской области для юных талантов в области искусства «Андрюша-2022».

XII Премия Андрюша-2021 для юных талантов. Фото: Премия "Андрюша"

Премия «Андрюша», которая проводится с 2010 года, стала успешной стартовой площадкой для многих талантливых детей Южного Урала. Выпускники фонда — победители конкурса разных лет — это студенты ведущих творческих вузов России, артисты известных театров.

Конкурс проводится для детей в возрасте от 7 до 15 лет по направлениям: изобразительное искусство, актерское мастерство, народный вокал, эстрадный вокал, академический вокал, народный танец, классический танец, эстрадный танец. Заявку на участие в конкурсе можно заполнить онлайн до 1 февраля 2022 года включительно.

Статуэтки Премии "Андрюша". Фото: Премия "Андрюша"

Участие в конкурсе — бесплатное. Особое внимание уделяется детям в трудной жизненной ситуации. В состав жюри входят деятели искусства и культуры федерального масштаба. Неизменный Председатель жюри Премии — народный артист России продюсер, режиссер Андрис Лиепа.

Главная награда Премии — статуэтка из латуни «Мальчик, зажигающий звезды». Призы — участие во всероссийских конкурсах, концертах и фестивалях, творческих школах, обучающих программах и мастер-классах ведущих международных организаций в сфере искусства — Культурного центра Елены Образцовой, Международного фонда Юрия Розума, Благотворительного фонда имени Мариса Лиепы и других.

Лауреаты Премии "Андрюша-2021". Фото: Премия "Андрюша"

В числе новаций проекта 2022 года — реализация образовательного модуля для участников, педагогов и семей с детьми. Изменилась система подачи заявок. Теперь она будет полностью автоматизирована, что позволит фонду анализировать большой объем поступающих данных, оперативно поддерживать связь с участниками.

«Ежегодно мы получаем заявки на конкурс с общей численностью до 2000 детей со всех уголков области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья. С нетерпением ждем новых звездочек в большую талантливую семью «андрюшат»!» — рассказывает директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

Юрий Розум и подопечные "Андрюши". Фото: Премия "Андрюша"

Награждение лауреатов ХIII Премии «Андрюша-2022» состоится 28 апреля 2022 года на Торжественном благотворительном Гала-концерте памяти талантливого и светлого мальчика Андрюши Жаботинского в Челябинском Государственном академическом Театре оперы и балета им. М.И. Глинки. В концерте примут участие дети-победители Премии разных лет, а также звезды оперы, балета, эстрады, драматического искусства. Ведущий — заслуженный артист России актер театра и кино Александр Олешко.

Проект одержал победу в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив с высоким рейтингом 80,25 баллов и реализуется при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Каролина Старцева и театр танца "Эхо". Фото: Премия "Андрюша"

Положение о конкурсе

Художественные работы принимаются по адресу: Челябинск, пр. Ленина, 21в, офис 513. Телефоны:

(351) 775 45 40,

8 351 235-75-55 (моб.).