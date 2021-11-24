На видео сняли большого таганайского медведя, собирающегося впасть в спячку

Фото: нацпарк "Таганай"

Установленная в таганайском лесу скрытая камера сняла уникальные кадры. В объектив фотоловушки попал крупный медведь.

В пресс-службе национального парка «Таганай» пояснили, что камера запечатлела медведя прямо перед тем, как он отправился в берлогу и залег в зимнюю спячку. В кадре зверь больше не показался, не оставил даже следов на земле и снегу.

Теперь до весны медведь пробудет в состоянии гибернации, пережить зиму ему поможет жир, накопленный во время интенсивной кормежки летом и осенью.

На территории Таганая живут около 25 медведей. К людям эти животные обычно не выходят, оставаясь в лесной чаще. Впрочем, минувшим летом туристам самим удалось отыскать дикого зверя. Они сошли с тропы и углубились в лес, а там встретили медвежонка. Испугались все участники встречи. Медвежонок бросился бежать под гору, а туристы, наоборот, принялись карабкаться на вершину, а оттуда звонить в МЧС и просить об эвакуации.

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