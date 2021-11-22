Бережное отношение к земле — залог высоких урожаев

Современный мировой рынок труда испытывает устойчивый дефицит высококвалифицированных рабочих кадров, что отражается на производительности труда отдельного предприятия, региона и страны в целом.

Основными тенденциями изменения рынка труда в условиях цифровой трансформации являются глобализация, изменение моделей управления в бизнесе и государстве, внедрение информационно-коммуникационных технологий, автоматизация, возникновение новых технологий, профессий и специальностей.

Благодаря внедрению цифровых технологий автоматизируются многие операции в трудовой деятельности, поэтому новое решение старой задачи, требующей участия человека, также диктует необходимость создания новой профессии или замены технологией. Однако не все профессии и специальности возможно заменить только процессом автоматизации и внедрением информационно-коммуникационных технологий, ведь в некоторых случаях непосредственное участие человека является просто необходимым.

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), профстандарт и международные конкурсы World Skills ставят перед системой среднего профессионального образования (СПО) задачу на высоком творческом уровне подготовить специалистов, владеющих профессиональными навыками и опытом в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

На сегодняшний день сельскохозяйственное производство требует принципиально новых подходов к земледелию, которые способствовали бы созданию оптимального агрофизического, агрохимического, агробиологического состояния почв и прогнозированию их трансформаций, а также повышению уровня рентабельности в растениеводстве. И, несмотря на то, что наша страна обладает несметными богатствами, нельзя не учитывать расположения территории России (в большинстве своем севернее 55° северной широты, а значит, вечной мерзлоты — это и Крайний Север Европейской части, и Дальний Восток, и Сибирь, что составляет практически 65 % площади всей страны), суровые климатические условия, обусловленные холодными и продолжительными зимами, а также коротким и не особенно теплым летом. В результате примерно 70 % сельскохозяйственных угодий располагается в области рискованного земледелия.

При этом существуют проблемы, с одной стороны, избытка влаги и большого количества болот, а с другой — просторных зон степей, требующих орошения и обводнения. Орошаемые земли, в которые вкладываются значительные инвестиции, во всем мире являются одним из главных факторов обеспечения стабильности сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности. Кроме того, от эффективности использования орошаемых угодий во многом зависит экономическая, экологическая и социальная ситуация в стране.

Актуальность введения ФГОС СПО по специальности 35.02.17 «Агромелиорация» также подтверждают мероприятия по реализации государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 731.

Кроме того, особенно важной эта специальность является в нашей стране, так как именно в России большое количество таких земель, которые неудобны для сельскохозяйственного использования. Для получения хороших урожаев в агропромышленных комплексах, фермерских и садовых хозяйствах, лесничествах в штате должен быть техник в области мелиорации для решения таких задач, как: отбор почвы и проведение анализов; разработка комплексного плана по улучшению качества земли; проектирование систем орошения и мелиорации; доведение качества почвы до состояния, пригодного для выращивания нужных сельхозкультур, повышение урожайности; наблюдение за экологией участка и расходованием водных ресурсов.

Срок обучения составляет 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования и 2 года 10 месяцев — на базе основного общего образования.

Все вышесказанное подтверждает востребованность выпускников на рынке труда для реализации своих умений и навыков в агрофирмах, агропромышленных комплексах, крестьянско-фермерских хозяйствах, лесничествах.

На сегодняшний день ФГОС СПО по новой специальности 35.02.17 «Агромелиорация» разработан, прошел всестороннее профессиональное и общественное обсуждение и будет утвержден в ближайшее время.