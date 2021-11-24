Депутаты Заксобрания Челябинской области предварительно одобрили введение в России QR-кодов в общественных местах и на транспорте

Депутаты заксобрания обсудили поправки на комитетах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Законодательное собрание Челябинской области внесен проект федеральных законов, которые предусматривают повсеместное введение QR-кодов в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Вопрос стоит в повестке заседания на 25 ноября.

Сегодня нововведения рассмотрели комитеты по законодательству и по социальной политике. На них депутаты одобрили изменения.

— Все мнения мы услышали, у нас не было заранее заготовленного решения, —прокомментировал председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. —Большинством голосов комитеты поддержали проекты федеральных законов, теперь мы рассмотрим их на заседании Законодательного собрания. Подчеркну, что окончательное решение о принятии этих законопроектов за Государственной Думой.

Ограничения вводятся двумя законопроектами. Первый вносит поправки в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Предусматривается посещение общественных мест по QR-коду о прививке, документу о том, что человек переболел коронавирусом или медотводу.

Второй законопроект предполагает использование QR-кодов в поездах и самолетах. На внутригородской транспорт новшества не распространятся.

Решение об использовании QR-кодов и конкретном перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

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