Прокуратура подтвердила нарушения при установке детской площадки за ледовой ареной «Трактор»

Из двух маленьких детских игровых комплексов вобрали один большой. Фото: Ольга Мухометьярова/vk.com

В Следственном комитете проведут проверку после установки несертифицированной детской площадки за ледовой ареной «Трактор» в Челябинске. Об этом сообщила депутат регионального Законодательного собрания Ольга Мухометьярова.

По словам депутата, с жалобами на новый игровой комплекс к ней обратились горожане.

По контракту с администрацией Калиниского района Челябинска, подрядчик — ООО «Ландшафт и декор» и должен был смонтировать сертифицированный игровой комплекс, стоимостью 6,3 млн рублей, изготовленный первоуральский фирмой «Наш двор». Вместо этого приобрели два меньших комплекса того же производителя и, с помощью сварки, объединили их.

Получилась конструкция, не имеющая сертификата. Кроме того, за две части игровой площадки заплатили в общей сложности 2,1 млн рублей, а еще 4,2 млн рублей, оговоренные контрактом, потерялись.

По обращению Ольги Мухометьяровой в прокуратуре провели проверку и подтвердили, что выполненные работы не соответствуют договору.

— Органами прокуратуры главе Калининского района Челябинска вынесено представление, которое находится на рассмотрении, — сообщили в надзорном ведомстве.

Также в прокуратуре передали материалы в Следственный комитет и пообещали проконтролировать ход доследственной проверки.

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