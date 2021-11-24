Ведущие лингвисты России и зарубежья — о главных вопросах человечества

Фото: МГТУ

В МГТУ им. Г.И. Носова стартовала Международная научно-практическая конференция HUMAN+. Около 40 участников из России и стран дальнего зарубежья встретились, чтобы поговорить о самом главном — человеке, его языке, мышлении и значимости в новой реальности, а также перспективах современного гуманитарного знания.

Фото: МГТУ

Конференция HUMAN+ проводится институтом гуманитарного образования МГТУ им. Г.И. Носова впервые. На площадке научно-образовательного EXTEND-Центра она объединила аспирантов, преподавателей и научных сотрудников в области лингвистики и перевода, гуманитаристики, краеведения из России, Великобритании, Франции, Польши, Латвии, Швеции, Бразилии.

«Что значит «быть человеком» в современном мире? Когда без мобильного телефона мы чувствуем себя некомфортно? Когда 6 часов без Вотсапа — почти катастрофа? А вживленные в нас импланты? Способность человечества придавать смысл своим действиям и мыслям сделала возможными все его многочисленные достижения. Однако технологические разработки сегодня угрожают развитию способности людей придавать смысл своей жизни», — обратилась директор института гуманитарного образования МГТУ им. Г.И. Носова Татьяна Абрамзон.

Фото: МГТУ

Конференция посвящена поиску ответов на самые главные вопросы гуманитариев — что такое «человек», какова его природа и положение в новом мире. В рамках пленарных и секционных заседаний участники приступили к обсуждению природы человека через призму слова, истории и движения.

Фото: МГТУ

В течение трех дней специалисты обсудят широкий круг проблем, среди которых когнитивная лингвистика, в том числе прагматика, дискурс, анализ, переводоведение, терминоведение, лингвокультурология, теоретические аспекты метафоры, взаимодействие языка и мышления, историческая память и многие другие.

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