Челябинка стала женщиной года по версии журнала Glamour

Премию получили Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко. Фото: Михаил Фролов, образовательный центр "Сириус", комитет по делам образования города Челябинска

Екатерина Шиляева из Челябинска получила награду на ежегодной церемонии журнала Glamour «Женщина года». Девушка разделила приз в номинации «Команда года» с москвичкой Алисой Гладченко.

Екатерину Шиляеву и Алису Гладченко внесли в список лауреаток благодаря совместной победе на международной олимпиаде по информатике для девушек. Старшеклассницы заняли абсолютное первое место на соревнованиях, набрали максимальный балл и выполнили сложнейшее задание, одолеть которое смогли только 15 из 156 участниц олимпиады.

Весной этого года Екатерина Шиляева победила также на всероссийской олимпиаде по информатике. Сейчас она продолжает совершенствовать знания и умения в области информационных технологий. Девушка закончила челябинский физико-математический лицей №31 и поступила в Санкт-Петербургский госуниверситет, где теперь учится на программиста.

Добавим, женщинами года признали также Чулпан Хаматову, Юрию Пересильд, Ирину Старшенбаум, Катерину Гордееву и Киру Коваленко.

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