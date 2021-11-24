В Ленинском районе Челябинска к Новому году откроют пять ледовых городков вместо одного

Таким был ледовый городок в сквере "Семейный" в прошлом году. Фото: администрация Ленинского района/vk.com

В этом году в Ленинском районе Челябинска построят не один, а пять ледовых городков. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.

— В этом году мы увеличим количество ледовых городков. Раньше — у нас был один у кинотеатра «Аврора». Сейчас их будет пять со скульптурами, горками, иллюминацией. Самый большой по площади и количеству скульптур городок построим в сквере «Семейный». Там же установят большую, красивую елку, которую нам помогает приобрести депутат Заксобрания Вадима Ромасенко, — сообщил Александр Орел.

В этом году в районе будет пять ледовых городков. Фото: администрация Ленинского района/vk.com

Он добавил, что улицы района также украсит праздничная иллюминация. Кроме того, в городе проходит конкурс на самое красивое украшение входных групп и витрин, и предприниматели Ленинского района тоже будут в нем участвовать.

На площади Революции уже начали строить ледовый городок. В этом году городок будет посвящен сказкам. На площади появятся Змей Горыныч, богатыри, избушка на курьих ножках и, конечно, горки.

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