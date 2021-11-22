В Челябинске огородили площадь Революции для строительства ледового городка

На время строительства городка пешеходов не будут пускать на площадь. Фото: камера Интерсвязи

В Челябинске начали строить ледовый городок. Площадь Революции уже расчистили от горок для скейбордистов и огородили от прохожих.

Как сообщили в городском управлении культуры, сейчас завозится оборудование. Лед для фигурок привезут позже.

Напомним, в этом году городок будет посвящен сказкам. На площади появятся Змей Горыныч, богатыри, избушка на курьих ножках и, конечно, горки.

Обойдется такой «сказочный лес» в восемь миллионов рублей. Еще 6,6 миллионов потратят на светящиеся украшения и гирлянды для большой искусственной елки.

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