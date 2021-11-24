В Ленинском районе Челябинска отремонтируют стадион за ДК ЧЗМК

Территорию за ДК приведут в порядок. Фото: Центр культуры и досуга (ЧЗМК - Челябинск)/vk.com

На Сельмаше в Ленинском районе Челябинска за ДК ЧЗМК, где сейчас находится Театр современного танца, отремонтируют спортивную зону. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.

— Сейчас здесь стадион с трибунами, футбольное поле и хоккейная коробка. Состояние оставляет желать лучшего. Завод территорию в меру возможностей содержит, но без вложений сделать его современным невозможно, — сказал Александр Орел. — Сейчас готовится документация по планировке территории. Здесь будет полноценный спортивный объект. Наши городские спортслужбы готовы заниматься разработкой проекта и его реализацией.

Сейчас здесь футбольное поле с трибунами и хоккейная коробка. Фото: Google maps

Как добавил Александр Орел, в 2022 году закончится благоустройство территории перед ДК. Там появится минисцена, а рядом — у детской поликлиники — сквер. Сейчас в сквере уже сделали дорожки, поставили лавочки и часть игровых форм.

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