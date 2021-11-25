ЮУрГУ приглашает на День открытых дверей в очном формате

Фото: ЮУрГУ

28 ноября 2021 года в Южно-Уральском государственном университете состоится День открытых дверей в очном режиме. Встречи с потенциальными абитуриентами и их родителями пройдут на базе высших школ и институтов ЮУрГУ.

С 11:00 учащихся образовательных организаций и их родителей будут ждать в нескольких точках.

Инфографика: ЮУрГУ

Инфографика: ЮУрГУ

Во время Дня открытых дверей дирекции высших школ и институтов познакомят потенциальных абитуриентов с правилами приема, особенностями приемной кампании 2022 года, расскажут о направлениях подготовки и количестве бюджетных мест, познакомят со своими традициями. Так как встречи пройдут в разное время, это даст возможность абитуриентам и их родителям побывать в двух выбранных институтах ЮУрГУ. День открытых дверей призван помочь будущим абитуриентам правильно выбрать направление подготовки, предметы для сдачи единого государственного экзамена, чтобы реализовать свою возможность для поступления в ЮУрГУ.

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