Новые эскизы долгожданной набережной озера Смолино покажут в декабре

Проект активно обсуждали с челябинцами. Фото: эскизы концепции

В прошлом году по инициативе ЧТПЗ проектировщики архитектурного бюро Wowhaus разработали концепцию благоустройства набережной озера Смолино на пересечении улиц Гагарина и Новороссийской и представили его общественности. Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел рассказал «Комсомольской правде-Челябинск» о судьбе проекта:

— Этот год был посвящен бумажной работе. Перед нами стоит задача превратить красивые картинки в рабочую документацию, адаптировать к особенностям озера. Ведь Смолино — это памятник природы, живой организм, озеро поднимается, где-то берег укреплен, а где-то нет. Мы завершаем подготовку рабочей документации, и до конца года увидим эскизы, которые будут приближены к реалиям. Это даст понимание того, какой объем инвестиций необходим для реализации проекта. Будем искать инвесторов, так как в проекте есть площадки для бизнеса.

Концепция набережной Смолино, в разработку которой ЧТПЗ вложил 10 млн рублей, предполагает два маршрута: пешеходный и водный прогулочный за береговой линией с панорамным видом на озеро. Будет несколько функциональных зон — участок в зарослях тростника с выходом к воде, и центральная с событийной площадью, ресторанами и пирсом, который будет венчать башня-маяк, а также игровая, где появятся лодочная станция, фонтан на воде, обустроенные детские площадки и места для занятия спортом (велодорожка, плавучий бассейн, спортивный павильон).

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