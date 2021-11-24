В ЮУрГУ создают технику для строительства идеальных дорог

Фото: Данил Рахимов

Молодой ученый Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) решает вопрос плохого покрытия дорог. Предложенные исследователем разработки должны улучшить качество материала, а значит, уменьшить количество дефектов полотна.

Россия занимает 5 место в мире по длине дорог, согласно результатам 2018 года, однако по качеству дорожного полотна серьезно уступает другим странам. Для изменения ситуации нужна новая технология уплотнения покрытия и новая техника.

Разработкой занимаются в ЮУрГУ уже несколько лет. Активное участие в работе принимает аспирант Марат Асфандияров. Он представил проект «Разработка новой технологии и техники для уплотнения композиционных материалов» жюри конкурса «УМНИК» и вошел в число победителей. На развитие идеи выделили 500 тысяч рублей.

Суть технологии заключается в удалении воздуха и лишней воды из материала — так структура становится предельно плотной, жесткой, беспористой и неизменяемой.

Ввтор проекта Марат Асфандияров демонстрирует изготовленные с помощью разработанной техники образцы материала. Фото: Данил Рахимов

«Проект находится на стадии испытаний экспериментального образца установки с ударно-вибрационным механизмом, на котором уплотняются разного рода композиционные материалы. Завершив научно-исследовательский проект, мы получим рабочую экспериментальную установку, на базе которой возможно проектирование и изготовление опытных образцов дорожно-строительной техники. А также новую технологию для уплотнения композиционных материалов», — рассказал Марат Асфандияров.

Сейчас в России уплотняют только первые 1,5 метра дорожного покрытия, а новая технология позволит уплотнить до 6 метров грунта, чтобы не было просадки под этим слоем.

Работа ведется под руководством сотрудников кафедры «Гусеничные машины» Политехнического института ЮУрГУ кандидата технических наук Евгения Кромского и доктора технических наук Сергея Кондакова. По словам ученых, технология будет полезна не только в дорожном, но и в гражданском строительстве. Например, с ее помощью можно изготавливать очень прочный кирпич.