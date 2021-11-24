Челябинскому детскому саду «Какаду» вернут бассейн, который хотели разрушить для строительства офисных помещений

Фото: Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск / Vk.com

Расположенный в образовательном центре детский сад «Какаду» на Северо-Западе Челябинска не потеряет бассейн, владелец которого решил его разрушить ради строительства офисов. Губернатор Алексей Текслер выделил из бюджета региона средства на выкуп у собственника всех помещений и на ремонт.

— Был реальный риск потерять эту часть детского сада, который строился как один объект. С этой проблемой ко мне обратились родители, о ней писали СМИ. Сейчас исправляем несправедливость. Выделил средства на выкуп второй части здания и на ремонт. Бассейн и кабинеты вернутся детям, — отметил Текслер. — Современные детские сады нужны по всей области. Строим их, выкупаем готовые объекты у застройщиков. Только в этом году сдадим 10 новых детских садов. И это количество будет только расти.

Напомним, половина здания на улице Академика Макеева, 7а принадлежит детскому саду. Другая половина, в которой находится бассейн, — собственность компании «Центр управления проектами». Фирма решила перепрофилировать принадлежащие ей помещения и открыть в них офисы. Для этого бассейн хотели демонитровать.

Родители воспитанников детского сада № 40 «Какаду» пытались добиться сохранения бассейна. Они хотели, чтобы дети продолжили занятия плаванием и беспокоились из-за строительных работ в непосредственной близости от дошкольного учреждения.

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