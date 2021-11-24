Конькобежку из Челябинска Ольгу Фаткулину не пускают в США из-за проблем с вакциной от ковида

Ольга Фаткулина может пропустить 3 этап Кубка мира в США, Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В предстоящие выходные в США пройдет второй этап Кубка мира по конькобежному спорту. Одна выступление в Северной Америке для сборной команды России под большим вопросом. Главная причина не допуска — отсутствие у российских спортсменов сертификатов о прививках, которые одобрены американской системой здравоохранения. Сейчас идет согласование этого вопроса с американской стороной и Международным союзом конькобежцев. А пока спортсмены и тренеры не могут вылететь в США из Амстердама, где находятся после участия во втором этапе Кубка мира в Норвегии. Не исключено, что третий этап российская команда пропустит, потеряв нужные кубковые очки. Соревнования пройдут с 3 по 5 декабря в американском Солт-Лейк-Сити.

Отметим, что в сборной страны выступает чемпионка мира, призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина. На первом этапе Кубка мира Ольга сумела завоевать «бронзу» на дистанции 500 метров, а на втором этапе в Норвегии стала пятой.

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