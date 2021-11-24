Челябинское УФАС предписало отменить два аукциона по оснащению школы в Копейске

Школа в микрорайоне Туйгакуль должна быть сдана к следующему учебному году. Фото: gubernator74.ru

Челябинское УФАС выявило нарушение требований законодательства о контрактной системе в двух аукционах, заказчиками которых является региональный Минстрой. Речь идет о поставки оснащения для копейской средней общеобразовательной школы №16 (филиал Тугайкуль).

Аукционы связаны с оснащением школы комплектами учебного оборудования и с поставкой электронных средств обучения. Начальная цена первого контракта составляет 2,8 млн рублей. а второго – 4,9 млн рублей. Жалобу в антимонопольное ведомство подала московская фирма «Архимед».

— Челябинское УФАС России по результатам рассмотрения жалоб выявило, что заказчик в аукционной документации должен был либо установить запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, либо обосновать невозможность соблюдения такого запрета, — сообщили в челябинском УФАС.

Школу в копейском микрорайоне Тугайкуль обещали построить еще, когда жители поселка Роза получали квартиры в высотках-новостройках. Однако госконтракт на строительство заключили только в 2019 г., а сами работы стартовали в 2020 г. Объект обещают сдать уже к следующему учебному году.

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