В Сосновском районе назначили нового прокурора

Евгений Мичурин. Фото: прокуратура Челябинской области
Новым прокурором Сосновского района Челябинской области стал старший советник юстиции Евгений Мичурин. Ранее он возглавлял прокуратуру Нязепетровского района.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, Евгений Мичурин назначен на новую должность на пять лет.
Евгений Мичурин женат, у него двое детей. В прокуратуре он проработал 19 лет. Был следователем в Курчатовском и Ленинском районах Челябинска, руководил отделом по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД, ГСУ ГУ МВД и УФСКН.
Ранее в Челябинской области назначили нового заместителя прокурора региона. Им стал Сергей Левшаков. В Челябинск он приехал из Пскова.
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