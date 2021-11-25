В Сосновском районе назначили нового прокурора

Евгений Мичурин. Фото: прокуратура Челябинской области

Новым прокурором Сосновского района Челябинской области стал старший советник юстиции Евгений Мичурин. Ранее он возглавлял прокуратуру Нязепетровского района.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, Евгений Мичурин назначен на новую должность на пять лет.

Евгений Мичурин женат, у него двое детей. В прокуратуре он проработал 19 лет. Был следователем в Курчатовском и Ленинском районах Челябинска, руководил отделом по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД, ГСУ ГУ МВД и УФСКН.

Ранее в Челябинской области назначили нового заместителя прокурора региона. Им стал Сергей Левшаков. В Челябинск он приехал из Пскова.

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