Сбер наградил челябинскую управляющую компанию за экологичность

Среди управляющих компаний — клиентов Сбера прошел конкурс «Бережливое ЖКХ». Основная цель — выбрать наиболее ESG-ориентированные компании, то есть те, которым близки принципы бережного отношения к окружающей среде.

Сбер выбрал наиболее ESG-ориентированные управляющие компании на Урале в рамках конкурса «Бережливое ЖКХ». Победителей определяли, учитывая отношение УК к экотрендам: участвует в акциях по раздельному сбору мусора, предоставляет квитанции в электронном виде и в целом поддерживает добрососедские отношения.

В число победителей на территории Урала вошла челябинская компания «Голос.Комфорт». Компания организовала добрососедский центр «Ньютон Club» и регулярно участвует в акции «Разделяй-ка».

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Сбер активно реализует ESG-повестку: в этом году мы высадили несколько тысяч деревьев в Челябинской области, посвятили теме экологии «Зеленый марафон», организовали экскурсии на перерабатывающие предприятия, а также передали на переработку сейф-пакеты для перевозки ценностей. Это большая системная работа, направленная на улучшение экологии. Поэтому нам важно поддержать партнеров, которые так же бережно относятся к окружающей среде. Сбер продолжит реализовывать ESG-повестку — организовывать и поддерживать социальные и экологические проекты, меняющие регион в лучшую сторону».

Павел Меркулов, директор ООО «Голос.Комфорт»:

«ESG — направление приоритетно для компании «Голос.Комфорт». Рациональное отношение ко всем сферам жизни человека является основой нашего подхода. Мы не только придерживаемся бережного отношения к окружающей среде, участвуя в экологических акциях, но и активно вовлекаем в него наших клиентов. В рамках добрососедства в наших жилыx комплексах на регулярной основе проводятся мероприятия для жителей: благотворительные акции, спортивные события, спектакли для детей и взрослых, мероприятия по развитию направления раздельного сбора мусора и субботники . Команда «Голос.Комфорт» благодарит Сбер за награду в конкурсе «Бережливое XKX» и планирует в дальнейшем развивать ESG — направление среди сотрудников и клиентов».