В Челябинской области будут судить водителя, чей 11-летний сын погиб в ДТП

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
В суд передали уголовное дело 36-летнего жителя Магнитогорска, который управлял опрокинувшейся машиной. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, по неосторожности повлекшем смерть человека. В аварии погиб сын водителя и пострадала жена.
ДТП случилось 11 мая на дороге Заречный — Балканы в Нагайбакском районе. Водитель ВАЗ-21134 не справился с управлением. Машина в тот момент двигалась со скоростью 81 километр в час. Автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу, а затем вылетел в кювет и опрокинулся.
В салоне находились два пассажира: 34-летняя женщина и ее 11-летний сын. Обоих с места аварии забрала скорая помощь. Мальчик умер от полученных травм, не доехав до больницы.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, ребенок во время аварии не был пристегнут ремнем безопасности.
Рассматривать уголовное дело отца будет Нагайбакский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
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