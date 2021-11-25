В Заксобрание Челябинской области пытаются прорваться активисты, которые выступают против федерального закона о введении QR-кодов

Для принятия решения депутатам хватило несколько минут. Фото: пресс-служба ЗСО.
В здание Законодательного собрания Челябинской области на улице Кирова пытаются прорваться активисты, которые выступают против проекта федеральных законов, предусматривающие повсеместное введение QR-кодов в общественных местах, а также в поездах и самолетах.
В холе завязалась потасовка с охранниками Заксобрания. В здание пускают только по QR-кодам. В это время заседание шло в штатном режиме.
— Только что к собравшимся в фойе ЗСО вышел председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков, — сообщает пресс-служба Заксобдрания. — Он пытается успокоить собравшихся.
Нововведения областные парламентарии приняли большинством голосов. 7 голосов были против, 10 человек воздержались. Накануне вопрос был рассмотрен на комитетах по законодательству и по социальной политике. На них депутаты также одобрили изменения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru