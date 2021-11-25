Экс-главу Каслинского района обязали заплатить 2,3 млн рублей за уничтожение исторического здания

Признанный объектом культурного наследия дом построили в XIX веке. Фото: Фото: arhistrazh.livejournal.com

Бывший глава Каслинского района Александр Грачев должен будет выплатить 2,3 млн рублей за уничтожение исторического здания. Речь идет о доме купца Хозяинова, который располагался на улице Ленина в Каслях. Здание было признано объектом культурного наследия.

В 2014 году по решению Александра Грачева историческое здание передали в частные руки. После этого дом снесли, на его месте возвели другой.

В 2018 году суд признала бывшего главу района виновным в превышении должностных полномочий, повлекших уничтожение муниципального имущества. Александра Грачева приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно, но тут же освободили от наказания из-за амнистии, объявленной к 70-летию Победы.

По требованию прокурора, экс-руководителя обязали компенсировать нанесенный району ущерб. Это решение Александр Грачев обжаловал, но областной суд оставил вердикт предыдущей инстанции без изменений: бюджету Кашлинского района необходимо вернуть 2,3 млн рублей.

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