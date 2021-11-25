Школьников научили измерять пульс и давление и пользоваться стетоскопом

Фото: «Юный доктор»

В поселке Новосинеглазовский работает проект «Юный доктор» при поддержке гранта «ОМК-Партнерство» завода «Трубодеталь». В рамках проекта проводятся мастер-классы в игровой форме для детей на тему охраны здоровья, здорового образа жизни, профилактики заболеваний, оказания первой медицинской помощи. Данный проект включает профориентацию подростков, желающих стать медицинскими работниками. На занятиях ребята изучают строение тела на наглядных игровых макетах, учатся измерять артериальное давление, пульс, пользоваться стетоскопом и другим оборудованием.

Фото: «Юный доктор»

Фото: «Юный доктор»

— События 2020 года, связанные с пандемией коронавируса, показали обществу недостаточное количество знаний по профилактике инфекционных заболеваний, защите от вирусов, а также выявили нехватку профессиональных медицинских кадров. Нам важно заинтересовать детей такими профессиями, как медицинская сестра и врач, — говорит Татьяна Кузнецова, координатор проекта.

Фото: «Юный доктор»

Фото: «Юный доктор»

О работе этого проекта можно узнать в АНО «Человек напротив» по телефону: 8 904 802-17-18.