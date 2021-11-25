Юная жительница села Миасское второй раз стала призером всероссийского вокального конкурса

Анастасия Синявская из села Миасское, призер вокального конкурса проекта "Поколение М". Фото: МТС

Школьница из села Миасское Челябинской области Анастасия Синявская взяла приз зрительских симпатий в вокальном конкурсе «SUPER-HIT», который проходил в рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Онлайн-конкурс «SUPER-HIT» для юных вокалистов в возрасте от 11 до 18 лет проходил на сайте проекта «Поколение М», для участия в котором требовалось загрузить видеозапись своего выступления. В качестве подготовки все желающие могли посмотреть онлайн-уроки юных артистов продюсерского центра «Эколь» по правильному дыханию вокалистов, развитию дикции, работе с микрофоном, игре на музыкальных инструментах, выбору сценического образа и созданию собственных треков.

Анастасия Синявская загрузила для участия в проекте свое видео, на котором она исполняет песню Джо Дассена на французском языке «Елисейские поля». Именно, этот ролик набрал наибольшее количество лайков в вокальном конкурсе и принес участнице приз зрительских симпатий.

«Настя очень талантливая и целеустремленная девочка, занимается вокалом с шести лет, сейчас она солистка студии эстрадного вокала «Мечта». С проектом МТС «Поколение М» мы знакомы очень давно — в 2018 году я узнала о нем из социальной сети «ВКонтакте» и мы с моими учениками и их родителями сразу решили пробовать! Тогда Настя заняла третье место во всероссийском конкурсе «Поколения М», а Даша Пашнина, также воспитанница нашей студии, заняла первое место — главным призом стало участие в большом концерте в Москве с известными исполнителями и кумирами молодежи, а также стажировка в продюсерском центре «Эколь». Позже Даша и Настя участвовали в концерте, который МТС проводила в Челябинске во дворце спорта «Юность» — это был бесценный опыт работы на аудиторию в несколько тысяч человек», — отметила педагог по вокалу Анастасии, руководитель студии эстрадного вокала «Мечта» села Миасское Челябинской области Елена Батутина.

«Пример Насти Синявской еще раз показывает, что современные дети и подростки с помощью интернета, цифровых платформ могут открывать и развивать свои таланты без привязки к месту, где они живут. Возможность получить обратная связь от звездных наставников и даже встретиться с ними есть у каждого юного южноуральца. Уверен, что и к новому сезону проекта «Поколение М», который уже стартовал, наши ребята подойдут творчески — примут участие в конкурсах и присоединяться к большому благотворительному движению», — рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Участники конкурсов проекта «Поколение М» могут своим творчеством помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на 63 детские операции. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.

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