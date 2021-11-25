В Кыштыме рабочий упал с семиметровой высоты в проем подвала

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Кыштыме спасатели эвакуировали рабочего, упавшего с семиметровой высоты. Инцидент произошел сегодня утром, 25 ноября, на одном из крупных промышленных предприятий. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Известно, что 35-летний мужчина из города Копейска выполнял на объекте строительные работы. В какой-то момент он упал с первого этажа в проем лестничного марша и очутился в подвале. Самостоятельно он уже встать не мог, потому что получил серьезные травмы.

Сотрудники скорой медицинской помощи спустились к пострадавшему в подвал по деревянной приставной лестнице. Они оказали ему первую помощь и вызвали спасателей.

Мужчина все время находился в сознании, но серьезность травм требовала особенно тщательной фиксации и подготовки к транспортировке. Пострадавшего зафиксировали на спинальном щите, позволяющем производить эвакуацию пострадавших в самых сложных ситуациях. А затем при помощи находившегося рядом крана, постоянно контролируя состояние и осуществляя страховку, спасатели подняли мужчину наверх и перенесли в машину медиков.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru