В Кыштыме рабочий упал с семиметровой высоты в проем подвала

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
В Кыштыме спасатели эвакуировали рабочего, упавшего с семиметровой высоты. Инцидент произошел сегодня утром, 25 ноября, на одном из крупных промышленных предприятий. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.
Известно, что 35-летний мужчина из города Копейска выполнял на объекте строительные работы. В какой-то момент он упал с первого этажа в проем лестничного марша и очутился в подвале. Самостоятельно он уже встать не мог, потому что получил серьезные травмы.
Сотрудники скорой медицинской помощи спустились к пострадавшему в подвал по деревянной приставной лестнице. Они оказали ему первую помощь и вызвали спасателей.
Мужчина все время находился в сознании, но серьезность травм требовала особенно тщательной фиксации и подготовки к транспортировке. Пострадавшего зафиксировали на спинальном щите, позволяющем производить эвакуацию пострадавших в самых сложных ситуациях. А затем при помощи находившегося рядом крана, постоянно контролируя состояние и осуществляя страховку, спасатели подняли мужчину наверх и перенесли в машину медиков.
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
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