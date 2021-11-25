В Челябинской области будут судить двух организаторов запрещенной секты «Свидетели Иеговы»

Двое местных жителей обвиняются в создании деятельности экстремистской организации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении двух организаторов секты «Свидетели Иеговы»*, которая действовала на территории Челябинской области. Мужчины обвиняются в создании деятельности экстремистской организации (ч.1 ст.282.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, обвиняемые на территории городов Челябинска и Снежинска в период 2018 - 2020 годов вели активную деятельность по вовлечению граждан в свое религиозное учение – занимались проповедями и организовывали специальные собрания.

— Собрания проводились в форме коллективных религиозных богослужений, состоящих из последовательно совершаемых исполнений песен из специального сборника религиозного учения, изучения и обсуждения статьей и религиозной литературы, содержащей высказывания, унижающие человеческое достоинство по принципу отношения к религии и элементы пропаганды исключительности одной религии над другой, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Материалы уголовного дела в отношении сектантов были переданы в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

* Решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года, оставленным без изменения апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 17 июля 2017 года религиозная организация «Свидетели Иеговы» была признана экстремистской и ликвидирована.

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