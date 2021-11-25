УФАС выявило нарушения в закупках челябинских больниц, где лечат больных от COVID-19

Закупки связаны с капремонтом инфекционных корпусов. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинское УФАС выявило нарушения требований законодательства о контрактной системе в аукционах, заказчиками которых являются больницы, где лечат больных от коронавируса. Эти закупки связаны с капремонтом инфекционных корпусов.

— Нарушения требований законодательства о контрактной системе выявлены в аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту зданий инфекционных корпусов ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России Снежинске (цена 52 млн рублей) и двух аукционов ФГБУЗ «Клиническая больница № 71 ФМБА» в Озерске (165 млн рублей и 10 млн рублей), — сообщили в Челябинском УФАС.

Антимонопольное ведомство считает, что работу по контрактам могли предоставить некомпетентным подрядчикам. Причиной этому стало то, что заказчик не включил в аукционную документацию требования о наличии у участников опыта работ в капитальном ремонте.

В связи с этим по аукциону в Снежинске УФАС выдало предписание о внесении соответствующих изменений в аукционную документацию. По двум другим аукционам предписания не выданы в связи с отсутствием поступившим на них заявок и признании закупок несостоявшимися.

За нарушение закона о контрактной системе антимонопольное ведомство привлечет к ответственности должностных лиц, которые проводили электронные аукционы.

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