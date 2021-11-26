В Магнитогорске полицейский сбил пенсионера

За рулем иномарки, сбившей пенсионера, находился сотрудник полиции
Фото: Олег ЗОЛОТО
На улице Советской в Магнитогорске 67-летний пешеход попал под колеса Ford, которым управлял сотрудник полиции. Информацию об аварии подтвердили в региональном ГУ МВД.
Пенсионер переходил дорогу в неустановленном месте. После ДТП его осмотрели медики. Мужчина отказался от госпитализации, ему назначили амбулаторное лечение.
Водитель иномарки прошел медосвидетельствование. Результаты теста показали, что он был трезв.
Напомним, авария с участием полицейского УАЗа произошла месяц назад в Челябинске. Автомобиль опрокинулся на перекрестке.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru