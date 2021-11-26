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Происшествия26 ноября 2021 4:00

В Магнитогорске полицейский сбил пенсионера

Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Елена КОЛЧИНА
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За рулем иномарки, сбившей пенсионера, находился сотрудник полиции

За рулем иномарки, сбившей пенсионера, находился сотрудник полиции

Фото: Олег ЗОЛОТО

На улице Советской в Магнитогорске 67-летний пешеход попал под колеса Ford, которым управлял сотрудник полиции. Информацию об аварии подтвердили в региональном ГУ МВД.

Пенсионер переходил дорогу в неустановленном месте. После ДТП его осмотрели медики. Мужчина отказался от госпитализации, ему назначили амбулаторное лечение.

Водитель иномарки прошел медосвидетельствование. Результаты теста показали, что он был трезв.

Напомним, авария с участием полицейского УАЗа произошла месяц назад в Челябинске. Автомобиль опрокинулся на перекрестке.

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