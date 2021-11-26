Raiffeisen Centrobank листинговал первую структурную ноту на Московской бирже

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзен Центробанк (RCB, Raiffeisen Centrobank), дочка Raiffeisenbank International, планирует разместить структурную ноту для квалифицированных инвесторов на Московской бирже. Теперь клиентам Райффайзенбанка, а также клиентам других профессиональных участников рынка, являющимся квалифицированными инвесторами, будут доступны структурные продукты от эмитента, признанного лучшим австрийским эмитентом (Best Austrian Issuing House) и организатором выпуска лучших структурных продуктов в Центральной и Восточной Европе (Best Structured Products Bank CEE).

Первым продуктом, представленным на Московской бирже, будет структурная нота «Ставка на вечные бренды». В качестве базового актива выбраны акции шести люксовых брендов — Louis Vuitton Moet Hennessy, Ferrari, Kering, Richemont, Hermes и Signet Jewellers. Структурная нота выпускается сроком на три года, валюта — доллар США, купон 5% годовых с ежеквартальной выплатой. Минимальная сумма инвестиций — 10 тысяч долларов. Помимо фиксированных купонных выплат, клиент получает возврат 100% номинала во всех сценариях, кроме стрессового, когда 3 или больше акций из 6 в корзине к моменту погашения падают на 30% и более. В этом случае держателю бумаги будет выплачена сумма первоначальных инвестиций за вычетом процента падения худшей по динамике акции из корзины от ее начального уровня на момент погашения ноты. Купонные выплаты фиксированы и выплачиваются без условий во всех сценариях. Например, если акция Louis Vuitton Moet Hennessy снизится на 5%, акция Kering — на 10%, акция Hermes — на 20%, акция Ferrari — на 30%, акция Richemont — на 35%, а акция Signet — на 40%, то будет выплачено 60% от номинала + 15% в виде поступавших в течение срока жизни инструмента купонов.

Квалифицированные инвесторы могут приобрести структурную ноту с 24 ноября, оставив заявку через онлайн банк R-Online или по телефону +7 495 775 52 31. После формирования первичной подписки на продукт будут открыты вторичные торги. Raiffeisen Centrobank будет выступать маркет-мейкером, поддерживать цены на продажу и покупку на бирже по всем выпущенным продуктам в течение срока их жизни.